Gemeentelijke zalen gesloten en grote buitenevenementen afgelast tot eind augustus Anthony Statius

02 mei 2020

12u29 0 Zulte De gemeenteraad van Zulte heeft unaniem beslist om de gemeentelijke zalen tot eind augustus te sluiten voor publieksevenementen. Grote evenementen in open lucht worden voor dezelfde periode geannuleerd.

Door het coronavirus wordt deze zomer in Zulte een streep getrokken door de meeste evenementen. De gemeentelijke zalen blijven tot eind augustus gesloten en buitenevenementen mogen ook niet doorgaan. “De organisatoren hebben recht op duidelijkheid”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Met deze beslissing waakt de gemeenteraad over de gezondheid van onze bevolking. De komende maanden gaan we op een gecontroleerde manier het normale leven kunnen hernemen: terug naar het werk, de winkel en de school, terug onze vrienden en familie bezoeken, misschien later zelfs terug naar onze sport- of jeugdclub gaan en onze favoriete horecazaken bezoeken. Dan is het niet verstandig om tijdens die gecontroleerde heropbouw opnieuw massa’s mensen samen te brengen. Je kan geen zomers volksfeest organiseren waarbij je mensen vraagt om afstand te houden.”

“We denken wel na over mogelijke alternatieven om toch sfeer in de gemeente te brengen”, vervolgt de burgemeester. “De verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zullen duidelijk maken welke kleinschalige activiteiten in open lucht er eventueel mogelijk zijn.”