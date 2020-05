Gemeentediensten heropenen op 11 mei: “Enkel op afspraak en mondmaskers aanbevolen” Anthony Statius

07 mei 2020

10u34 0 Zulte De gemeentediensten en het Sociaal Huis van Zulte heropenen op maandag 11 mei. Het bestuur neemt verschillende maatregelen om de dienstverlening op een veilige manier te laten verlopen. “We vragen de inwoners om een mondmasker te dragen bij hun bezoek aan het gemeentehuis”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

In Zulte gaat de heropening van de gemeentediensten en het Sociaal Huis gepaard met enkele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “De belangrijkste maatregel is dat alles voortaan op afspraak verloopt,” zegt burgemeester Simon Lagrange . “Dit biedt op korte termijn de beste veiligheidsgarantie om het aantal bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn, te beperken en ruimte te geven om de nodige afstand te behouden. De wachtrijen blijven tot een minimum beperkt, medewerkers kunnen zich beter voorbereiden en inwoners worden beter bediend. Op het recyclagepark werkt dit al weken prima en ook daar blijft dit in voege. Een afspraak maken zal vanaf vrijdag mogelijk zijn via www.zulte.be of telefonisch. Geen afspraak is geen toegang. Op langere termijn is het de bedoeling om te evolueren naar een afsprakensysteem met snelloket.”

Naast het werken op afspraak neemt de gemeente ook andere maatregelen. “De balies worden voorzien van plexischermen, betalen gebeurt contactloos en er wordt handgel voorzien”, vervolgt de burgemeester. “Er is ook een circulatiesysteem mt een aparte in- en uitgang. We adviseren om enkel langs te komen indien nodig. Ten slotte vragen we onze inwoners om, net zoals in de winkels, zoveel mogelijk alleen te komen en een mondmasker te dragen. Elke inwoner heeft een exemplaar ontvangen, alsjeblieft gebruik ze.”