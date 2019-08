Gemeente Zulte zoekt collega’s Anthony Statius

02 augustus 2019

13u54 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte is op zoek naar twee nieuwe collega’s. Het gaat om de vacatures loketmedewerker voor de dienst burgerzaken en een deskundige cultuur en communicatie.

De gemeente Zulte zoekt een nieuwe voltijdse loketmedewerker voor de dienst burgerzaken. Daarnaast zoekt Zulte ook een cultuur-en communicatiedeskundige voor de periode van een jaar.

Wie interesse heeft kan zijn of haar sollicitatiebrief met cv, kopie van diploma en rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister sturen naar het College van burgemeester en schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte. Dit kan tot 8 augustus voor de functie van loketmedewerker en tot 22 augustus voor de functie van deskundige cultuur en communicatie. Meer info via 09/243.14.67 of personeel@zulte.be.

