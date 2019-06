Gemeente Zulte overweegt beloningssysteem voor fietsers en voetgangers Anthony Statius

03 juni 2019

11u37 4 Zulte Op vraag van gemeenteraadslid Henk Heyerick (CD&V) zou de gemeente Zulte instappen op het Buck-e-project van Belfius. “Kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, sparen punten of ‘bucks’ en kunnen hiermee aankopen doen bij lokale handelaars”, zegt Henk Heyerick.

Op de laatste gemeenteraad van Zulte werd door gemeenteraadslid Henk Heyerick voorgesteld om in te stappen op Buck-e, het digitaal platform van Belfius. Het project werd al gelanceerd in onder andere Bonheiden en Peer.

“Met het beloningssysteem Buck-e worden kinderen en ouders gestimuleerd om met de fiets of te voet naar school te komen", legt Henk Heyerick uit. “Via RFID-scanners aan de schoolpoorten en eventueel op enkele locaties langs de weg en RFID-tags op de fiets worden schoolritten geregistreerd. Zo worden digitale ‘bucks’ verzameld, die omgezet worden in digitale spaarpunten en daar kunnen de kinderen op hun beurt iets mee kopen bij de lokale handelaars. Dit is een leuke manier om te sensibiliseren rond veiligheid en duurzame mobiliteit en tegelijk is het een ideale manier om de lokale middenstand te ondersteunen. Wij stellen voor om budget te voorzien om de bucks aan te kopen, zodat we nog volgend schooljaar kunnen starten met dit project.”

Het gemeentebestuur van Zulte is het voorstel genegen en bekijkt of er budget kan worden vrijgemaakt en of er voldoende draagvlak is bij de scholen.