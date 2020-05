Gemeente zoekt locatie voor permanent mountainbike- en BMX-parcours Anthony Statius

27 mei 2020

14u35 4 Zulte Op vraag van gemeenteraadslid Lieven Lippens (CD&V) zoekt de gemeente Zulte naar een geschikte locatie voor een permanent mountainbike- en BMX-parcours.

Mountainbikers en BMX’ers beschikken momenteel over een klein parcours in de Haverstraat in Zulte. “Dit terrein werd zo’n tien jaar geleden aangelegd door het comité van Wijk Ellegem”, zegt Lieven Lippens. “Het parcours wordt af en toe opgenomen in een mountainbiketocht en het wordt geregeld gebruikt. Het parcours ligt echter op privégrond en kan dus verdwijnen wanneer men begint te bouwen op de verkaveling in de Haverstraat. Daarom stel ik voor om een nieuwe locatie te zoeken.”

Lieven deed op de gemeenteraad van dinsdag 26 mei het voorstel aan het gemeentebestuur van Zulte om mogelijke locaties voor de aanleg van een permanent mountainbike/BMX-parcours te zoeken. Potentiële mogelijkheden zijn domein De Raveschoot achter het kasteel van Olsene, de ruimte achter kasteel Te Lake of een perceel in de Haverstraat, dat dan zou kunnen overgenomen worden door de gemeente. Veel moet dat niet zijn, gewoon een terrein met enkele heuvels en putten waarop zowel recreatieve en geoefende mountainbikers, maar ook spelende kinderen terechtkunnen.”

Schepen Olivier Peirs (GVZ) liet weten dat hij het voorstel genegen is. “We laten de sportdienst enkele mogelijk locaties onderzoeken”, aldus de schepen.