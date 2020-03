Gemeente werkt aan veiligere schoolomgevingen Anthony Statius

03 maart 2020

13u56 0 Zulte In Machelen en Zulte staan er werkzaamheden op de planning die de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen moeten verbeteren. “Hiermee willen we kinderen en hun ouders aanmoedigen om nog meer te voet of met de fiets naar school te komen,” zegt schepen van mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

“In de omgeving van de Vrije Basisschool Leiebloem in Machelen staan verschillende werken en maatregelen op de planning”, aldus schepen Vandemeulebroecke. “In de Leihoekstraat wordt het bestaande voetpad uitgebreid, tussen de schooltuin en de Chirolokalen. De oversteekplaats in de Dorpsstraat wordt veiliger gemaakt door het plaatsen van accentverlichting boven het zebrapad. Daarnaast worden zowel de Leihoekstraat, de Kloosterstraat als de Schoolstraat ingericht als fietsstraat. Deze fietsstraten blijven toegankelijk voor motorvoertuigen, maar de snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Tevens is het voor motorvoertuigen verboden om fietsers in te halen.”

“Ook in de omgeving van de Gemeentelijke Basisschool De Vijf Wegen in Zulte wordt verder ingezet op de verkeersveiligheid”, vervolgt de schepen. “Een deel van de Kapellestraat, begrepen tussen de Waalstraat en de Kastanjelaan, zal ook als fietsstraat worden ingericht. Daarnaast wordt intussen ook onderzocht of de ventwegen langs de Staatsbaan, in het centrum en in de omgeving van de Vrije Basisschool in Zulte als fietsstraat kunnen worden ingericht. Verder overleg met wegbeheerder AWV zal hier binnenkort meer duidelijkheid over brengen.”

De gemeente Zulte kan voor de geplande aanpassingen rekenen op een Vlaamse subsidie van 20.872,52 euro.