Gemeente schenkt archiefstukken Jozef Verplaetse aan geschied- en heemkundige kring Anthony Statius

23 juni 2020

07u59 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte heeft a rchiefstukken van Jozef Verplaetse toegestuurd gekregen. Verplaetse was een bekend figuur in Zulte. Hij was meer dan 30 jaar gemeentesecretaris en daarnaast ook actief als egyptoloog en letterkundige. Het archief werd geschonken aan de geschied- en heemkundige kring.

Met dank aan zuster Cécile Six, een nicht van Jozef Verplaetse, is de gemeente Zulte in het bezit van belangrijke archiefstukken van deze bekende Zultenaar. Het archief omvat onder meer brieven, twee toneelstukken en wenskaarten met pentekeningen van Jozef Verplaetse.

Cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke overhandigde het archief aan Luc Voet en Willy Nachtergaele, die de geschied- en heemkundige kring Zulte vertegenwoordigden. “We vertrouwen deze waardevolle documenten graag toe aan de geschied- en heemkundige kring, die de documenten zullen beheren als een goede huisvader,” zegt schepen Vandemeulebroecke.

Jozef Verplaetse was een bekend figuur in Zulte. Tot aan zijn dood in 1970 heeft hij met zijn echtgenote in de Limnanderdreef gewoond, eerst in het statige herenhuis op de hoek met de Pontstraat en daarna in de villa naast dit herenhuis. Verplaetse was van 1923 tot 1957 gemeentesecretaris van Zulte. Meer info over de man vind je op www.heemkunde-zulte.be.