Gemeente richt platform #ZulteHelpt op: "Voor wie hulp zoekt én aanbiedt" Anthony Statius

25 maart 2020

12u17 3 Zulte De gemeente Zulte start vanaf vandaag het platform #ZulteHelpt op. “Hier kan iedereen die hulp nodig heeft of hulp wil aanbieden op terecht”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

“Nu de federale overheid strikte maatregelen oplegt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is solidariteit belangrijker dan ooit”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Daarom gaan we van start met #ZulteHelpt”. Iedereen die hulp nodig heeft of hulp wil bieden, kan op dit platform terecht. Er kan via het platform beroep gedaan worden op een vrijwilliger die de noodzakelijke boodschappen in huis haalt, naar de apotheek gaat of een telefonisch babbeltje slaat. Mensen die hulp willen bieden, raad ik aan eerst klaar te staan voor de personen in hun directe omgeving zoals buren en familie. Wie meer wil doen, kan terecht bij het platform #ZulteHelpt. De gemeente bundelt alle hulpvragen, houdt een overzicht bij van de geregistreerde vrijwilligers en neemt opnieuw contact op wanneer een geschikte match gevonden is.”

Voor alle informatie over hulp bieden of hulp vragen kan je terecht op www.zulte.be. Daarnaast kan je het #ZulteHelpt-team ook bereiken per mail naar zultehelpt@zulte.be of telefonisch op 09/321.84.24 (Sociaal Huis) of 09/243.14.18 (gemeentehuis).