Gemeente lanceert toeristisch platform Ontdek Zulte Anthony Statius

13 augustus 2020

15u57 0 Zulte Met het toeristisch platform Ontdek Zulte wil het gemeentebestuur alle troeven van Zulte in de kijker zetten. Aan de ingangswegen en in het straatbeeld staan sinds kort borden met het nieuwe logo.

Wie op zoek is naar cultuur, fiets- en wandelroutes, een lueke picknickplaats of een avontuurlijke boottocht of schattenjacht in Zulte, die kan sinds kort terecht op het nieuwe platform Ontdek Zulte. Dit project kreeg een subsidie van 5.750 euro van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Aan de toegangswegen van onze gemeente en in het straatbeeld verwijzen borden naar dit platform met een eigen nieuw logo”, zegt toerismeschepen Sophie Delaere (Open Zulte). “De QR-code en weblink www.OntdekZulte.routeyou.com zorgen ervoor dat zelfs de meest onvoorbereide bezoeker de weg vindt naar de toeristische informatie op het platform en dit op gelijk welk ogenblik. Vanaf nu staat in het gemeentehuis ook een nieuw folderrek met toeristische informatie en de verwijzingen naar Ontdek Zulte. Zo hoef je geen afspraak te maken om je gratis toeristische brochures en informatie op te halen.”