Gemeente en huisartsen volgen coronabesmettingen nauwer op Anthony Statius

22 juli 2020

Het Zultse gemeentebestuur wil met hulp van de huisartsen de evolutie van het aantal coronabesmettingen nauwer opvolgen. "We roepen iedereen op om bij de minste symptomen de huisarts te contacteren. Indien er ergens sprake is van clustervorming kunnen we sneller ingrijpen", zegt waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte).

In Zulte gaan het gemeentebestuur en de plaatselijke huisartsen samenwerken om de evolutie van het coronavirus lokaal op te volgen.

“Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in onze gemeente 58 bevestigde besmettingen vastgesteld”, zegt Sophie Delaere. “De afgelopen twee maanden kwamen er vijf nieuwe besmettingen bij, met twee nieuwe besmettingen in de afgelopen week. Op basis van de nationale evolutie valt te verwachten dat de komende periode ook hier nieuwe besmettingen zullen opduiken. Het snel beschikken over anonieme gegevens is belangrijk om een lokale uitbraak efficiënt te kunnen aanpakken. Hiervoor schakelen we de hulp in van onze huisartsen, maar ook van alle inwoners.”

“We roepen onze inwoners op om bij symptomen snel de huisarts op te zoeken, open te zijn over de contacten en toestemming te geven om deze informatie te delen met de lokale overheid", vervolgt Sophie Delaere. “Mits toestemming van de patiënt kunnen deze gegevens worden doorgespeeld naar de voorzitter van de huisartsenkring en indien er sprake is van clustervorming, bijvoorbeeld meerdere personen van een vereniging of een bedrijf die besmet zijn, dan kunnen we als gemeentebestuur sneller ingrijpen. We vragen iedereen om zoveel mogelijk de contacten bij te houden en om zoveel mogelijk de richtlijnen na te leven: afstand houden, handen wassen en een mondmaker dragen.”