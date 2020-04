Gemeente belt naar tachtigplussers: “Geen grote noden, wel veel waardering” Anthony Statius

07 april 2020

12u56 0 Zulte De gemeente Zulte contacteert 80-plussers om te vragen hoe het met hen gaat in tijden van corona.

Veel ouderen zitten momenteel alleen thuis door de semi-lockdown. Medewerkers van het Sociaal Huis Zulte contacteerden daarom afgelopen week alle 80-plussers die gebruik maken van de dienst huishulp, de karweidienst of de mindermobielencentrale om te vragen hoe het met hen gaat. De medewerkers informeren naar specifieke vragen of noden tijdens deze coronacrisis en gaan waar nodig op zoek naar een passende oplossing.

“We stellen vast dat er weinig concrete noden zijn, maar dat vooral het telefoontje op zich geapprecieerd wordt,” zegt schepen van sociale zaken Linda Detailleur (N-VA). “Ook de komende weken zal het gemeentebestuur nog 80-plussers en andere kwetsbare groepen contacteren.”

Wie zelf met hulpvragen zit, kan terecht bij het #ZulteHelpt-platform op www.zulte.be, per mail naar zultehelpt@zulte.be of telefonisch op 09/321.84.24 (Sociaal Huis) of 09/243.14.18 (gemeentehuis).