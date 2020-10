Geen verdere besmettingen bij KSA Zulte Anthony Statius

11 oktober 2020

16u34 0 Zulte Bij de leidingsploeg van KSA Zulte werden geen coronabesmettingen meer vastgesteld. Met uitzondering van de ene besmette leider mogen de anderen maandag terug uit quarantaine.

Donderdag raakte bekend dat er zeven spelers van voetbalploeg Jong Zulte positief testten op het coronavirus. Een van hen is ook actief bij KSA Zulte en hierdoor moest de volledige leidingsploeg in quarantaine. De startdag van KSA Zulte en ook de activiteiten van de Chiro werden opgeschort.

Ondertussen werden alle leiders van KSA Zulte getest en hoofdleider Jelle Lippens laat weten dat er verder niemand besmet is. “Morgen (maandag) mag iedereen terug uit quarantaine, behalve de jongen die besmet is”, zegt Jelle. “Hij stelt het goed en heeft milde symptomen. Onze startdag zal waarschijnlijk volgende week zondag plaatsvinden, maar wel in een alternatieve vorm. Hierover zijn we nog in overleg met de gemeente.”