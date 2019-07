Geen lekker zomerweer, maar 87 Leiejumpers springen voor proper water Anthony Statius

14 juli 2019

15u49 0 Zulte Geen Machelen Gulde zonder Leie Jump. Ondanks het frisse en bewolkte weer kwamen zondagmiddag toch 87 moedige mensen in hun zwemoutfit opdagen aan Machelen Put voor de elfde editie van Leie Jump.

Zondagmiddag om klokslag 15 uur werd in heel Europa opnieuw een Big Jump georganiseerd. In Vlaanderen gebeurde dit op dertien locaties, waaronder in Machelen Put. Met deze actie wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land, aandacht voor de waterkwaliteit hoog op de agenda houden. De organisatoren roepen zowel beleidsmakers, bedrijven als burgers op om samen werk te maken van proper water. In Machelen werd de actie Leie Jump gedoopt en deze ging gepaard met Leieleude, het tweede en laatste feestweekend van Machelen Gulde.

Na de sprong in het water kon iedereen nog genieten van optredens van De Kemels, Ze Quaffeurz en de Still Crazy coverband.