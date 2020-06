Geen Big Jump, maar zwemmen in Machelenput is misschien toch mogelijk Anthony Statius

24 juni 2020

Zulte Er bestaat een waterkans dat men deze zomer een frisse duik in Machelenput in Machelen (Zulte) zal kunnen nemen. Raadslid Fauve Tack (Open Zulte) stelde de vraag dinsdag op de gemeenteraad en burgemeester Simon Lagrange sloot zwemmen onder strikte voorwaarden niet uit.

De oude Leiearm in Machelen, beter gekend als Machelenput, is normaal gezien verboden terrein voor zwemmers. Een keer per jaar is er de ‘Big Jump’ voor proper water, maar deze activiteit werd geannuleerd. Toch zal er deze zomer misschien gezwommen kunnen worden. Gemeenteraadslid Fauve Tack stelde de vraag op de gemeenteraad.

“Heel wat activiteiten en grote evenementen werden geannuleerd en de gemeente kan een belangrijke rol spelen in het organiseren van alternatieve activiteiten”, zegt Fauve. “In het kader van het lokaal hitteplan van Zulte, waarin we zoeken naar geschikte afkoelingsplekken, past zeker ook een verfrissende duik in het water.”

Burgemeester Simon Lagrange is voorstander van het idee: “De gemeente is in gesprek met alle betrokken instanties, zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de brandweerzone. Dit lukt natuurlijk niet zomaar. We kunnen het zwemmen wel organiseren op een aantal vastgelegde dagen en binnen een beperkte afgebakende zone, ter hoogte van de trappen. Hierbij moeten we aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo mag er maar een maximaal aantal zwemmers tegelijk in het water en dit voor een beperkte periode, er moet steeds een redder aanwezig zijn, iedereen draagt verplicht een zwemvest en we controleren geregeld de waterkwaliteit. Samen met alle betrokken partijen moeten we hiervoor nog een aantal zaken praktisch uitwerken. We streven ernaar dit mogelijk te maken gedurende enkele weekenddagen tijdens het groot verlof, tussen midden juli en midden augustus. Meer informatie volgt.”