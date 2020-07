Gedaan met zwemmen in Machelenput: “Te weinig interesse” Anthony Statius

24 juli 2020

12u43 0 Zulte Na één weekend is het gedaan met zwemmen in Machelenput in Machelen (Zulte). De gemeente liet het gedurende vier weekends toe, maar er was te weinig interesse.

Afgelopen weekend konden inwoners van Zulte voor het eerst afkoeling zoeken in Machelenput. Een initiatief dat kaderde binnen het hitteplan van de gemeente waarbij lokale afkoelingsmogelijkheden werden voorzien. Wie ouder was dan 16 jaar kon genieten van een verfrissende duik. Zaterdag sprongen slechts vijf personen in het water, waaronder burgemeester Simon Lagrange en schepen Michaël Vandemeulebroecke.

“Hoewel het initiatief warm onthaald werd, bleven de inschrijvingen uit”, zegt waarnemend burgemeester Sophie Delaere (Open Zulte. “Gezien de beperkte interesse en het voorspelde mindere weer voor komend weekend, werd besloten het initiatief stop te zetten. We willen zo ook verdere onnodige kosten vermijden. Iedereen die reeds reserveerde, werd persoonlijk gecontacteerd.”