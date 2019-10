Firtelstoet trekt zondag voor de 162ste keer door Zulte: “Extra acts, een vernieuwde bok en lachen met de Firtelkarren” Anthony Statius

04 oktober 2019

12u22 3 Zulte Zulte maakt zich klaar voor de 162ste editie van de Firtelstoet. Op zondag 6 oktober halen de lokale verenigingen hun Firtelkarren uit voor het leukste spektakel van het jaar. “Het wordt uitkijken naar onze Firtelbok,die in een volledig nieuw lijf werd gestoken”, zegt Jefferie Maes van het Feest-, Firtel, -en Cultuurcomité.

De Zultenaars halen zondag voor de 162ste keer hun Firtelbokken van stal. Om 14 uur trekken een honderdtal reclamewagens de stoet op gang, gevolgd door een praalgedeelte met muziekgroepen, reuzen en als nieuwigheid circusartiesten.

“Dit jaar kijken we misschien met wat meer aandacht uit naar onze Firtelbok”, zegt Jefferie Maes. “Hij werd dit jaar vnog eens onder handen genomen door Bert Peirs, de man die de bok in 2002 heeft ontworpen. De Firtelbok kreeg een flinke afstofbeurt en een nieuw lijf uit rogge zodat hij er terug enkele jaren tegenaan kan gaan. Hiervoor willen we ook Paul Vande Moortele bedanken, die met veel zorg de rogge heeft geteeld dit jaar. Geen Firtelstoet zonder anarchistisch straattheater en dit jaar wordt dit opnieuw verzorgd door tien Zultse verenigingen, die al weken aan hun Firtelkar aan het sleutelen zijn. De plaatselijke wijken en verenigingen geven hun kijk op het voorbije jaar. Van lokale politieke affaires, tot grote wereldproblemen, alles komt aan bod. Om de stoet af te sluiten is er om 17.30 uur de jaarlijkse bokkenworp aan het Sociaal huis.”

“Dit jaar is er ook nieuws vanuit ons feestcomité”, vervolgt Jefferie. “Daar waar we vorig jaar afscheid moesten nemen van twee vaste krachten, zijn we dit jaar opnieuw aangesterkt met drie jeugdige talenten, namelijk Thomas Bultynck, Gernot Dornez en Margot Christiaens. Ieder jaar proberen we ook onze Zultse leerlingen kennis te laten maken met onze reuzen en dit jaar worden de reuzen opgesteld in RVT Sint-Vincentius, zodat ook de inwoners van het RVT herinneringen kunnen ophalen aan de Firtel.”

Tijdens het Firtelweekend zijn er nog heel wat activiteiten gepland. De festiviteiten starten op vrijdag met karaoke in Café Calypso en de Firtel top 50 in JH Knipperlicht. Op zaterdag is er de filmvertoning Aladdin in de Gaston Martenszaal en BokPop in JH Knipperlicht. De kermis opent om 16 uur en om 19 uur is er de kinderbokkenworp. Op zondag is er een eetfestijn in Calypso, een Firtelfeest in Restaurant Mercury en een afsluiter in JH Knipperlicht. Op maandag is er om 16 uur een prikkelarm moment op de kermis. “Ook op dinsdagavond pakken we uit met een nieuwigheid”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) aan. “Het traditionele vuurwerk wordt vervangen door een stiller en dus een diervriendelijker alternatief. Het vuurwerk start om 21 uur aan de parking van de Smatch.”