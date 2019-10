Fietstunnel aan Drogenboomstraat komt er voorlopig niet Anthony Statius

22 oktober 2019

18u29 0 Zulte Er komt voorlopig geen fietstunnel aan de fietssnelweg F7 ter hoogte van de Drogenboomstraat. De bouwvergunning is niet meer up-to-date en het project staan niet meer op de prioriteitenlijst van de provincie Oost-Vlaanderen.

De fietssnelweg F7 langs de spoorweg die vanuit Zulte voor een veilige verbinding naar Deinze en Waregem zorgt, is bijna volledig gerealiseerd. Volgens N-VA Zulte is er op het traject echter nog één gevaarlijk punt op grondgebied Zulte, maar het ziet ernaar uit dat het nog even wachten wordt op een oplossing. De geplande fietstunnel komt er voorlopig niet.

“Ter hoogte van de brug in de Drogenboomstraat moet men de fietssnelweg verlaten, een lus maken en zo de gevaarlijke Drogenboomstraat kruisen”, zegt Nicolas Cuypers, voorzitter van N-VA Zulte. “Hier komen met schering en inslag de auto’s aan te hoge snelheid de brug afgereden en dit zorgt voor zeer gevaarlijke toestanden voor de vele tientallen scholieren en andere fietsers die de F7 gebruiken. Vooral in donkere maanden is het af te raden om dit stuk te gebruiken. Daarom heeft het gemeentebestuur een aanvraag ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen om een tunnel te bouwen onder brug ter hoogte van de Drogenboomstraat. Dit project werd door de provincie goedgekeurd en er werd in 2017 een bouwvergunning afgeleverd.”

“Maar tot ieders grote verbazing is er in dit dossier helemaal niets gebeurd en nu dreigt de bouwvergunning te vervallen”, vervolgt Nicolas. “De N-VA fractie in de provincieraad heeft bij monde van raadslid Bart Vermaercke uit Deinze naar de stand van zaken gevraagd en het antwoord van gedeputeerde Riet Gillis was verbazingwekkend. Het project werd niet uitgevoerd wegens een gebrek aan personeel en ondertussen is de tunnel geen prioriteit meer. Onze fractie zal samen met het gemeentebestuur er alles aan doen om dit project in de toekomst alsnog gerealiseerd te zien.”

“De bouwvergunning vervalt inderdaad binnenkort, maar ze voldoet ook niet meer aan de huidige normen”, reageert Riet Gillis, gedeputeerde voor mobiliteit (Groen). “Zo was er in de vergunning onder andere een tunnel van twee meter breed voorzien, maar volgens de huidige normen moet dit nu vier meter zijn. Maar we zijn voorlopig niet van plan om een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. Dit project staat niet meer op onze prioriteitenlijst. We moeten keuzes maken en er zijn andere ontbrekende fietsverbindingen die eerst moeten aangepakt worden. We hebben wel de suggestie gedaan aan de gemeente om eventueel verkeerslichten te plaatsen.”