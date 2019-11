Fietssnelweg tussen Nachtegaalstraat en Kruishoutemstraat officieel geopend Anthony Statius

22 november 2019

17u41 0 Zulte De fietssnelweg F7 langs de spoorweg Gent-Kortrijk is opnieuw een stukje langer geworden. Op het grondgebied Zulte werd tussen de Nachtegaalstraat en de Kruishoutemstraat een nieuw fietspad aangelegd. Vrijdagavond werd dit fietspad door de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Zulte officieel geopend.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuw onderdeel van de fietssnelweg F7 gerealiseerd. Aan de spooroverweg Posthoornstraat/Kruishoutemstraat werd de nieuwe fietsweg officieel geopend door Oost-Vlaams gedeputeerde voor mobiliteit Riet Gillis en leden van het Zultse gemeentebestuur. Ook het stadsbestuur van Deinze was vertegenwoordigd.

“Tussen de Nachtegaalstraat, op de grens met Deinze, en de Kruishoutemstraat werd over een afstand van 1.400 meter een vrijliggende fietsweg van 3 meter breed aangelegd”, zegt schepen Sophie Delaere (Open Zulte). “Ook werd een rechtstreekse verbinding met woonzone ‘Leliepark’ voorzien van 60 meter lang. Het fietspad is aangelegd in asfalt en wordt voorzien van verlichting. De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 500.000 euro en wordt bekostigd door de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan de helft gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De gemeente is eigenaar en staat in voor het beheer en onderhoud.”

De nieuwe fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F7. De verbinding van Zulte richting het station van Deinze staat op de planning voor 2021, net zoals de realisatie van de brug over de Volhardingslaan. Ook vanaf Kruishoutemstraat richting Meylegemstraat wordt verder gewerkt aan het fietssnelwegennetwerk.