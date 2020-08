Fietsroutekaart moet Zultse scholieren veilig naar school gidsen Anthony Statius

28 augustus 2020

12u12 0 Zulte De gemeente Zulte wil met een fietsroutekaart en enkele gadgets de scholieren op een veilige naar de middelbare scholen in Waregem en Deinze laten fietsen.

In Zulte is er geen middelbaar onderwijs en vele Zultse scholieren trekken dan ook naar een secundaire school in de stad Deinze of buurgemeente Waregem.

“Voor velen is het openbaar vervoer of de fiets het vervoermiddel bij uitstek”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte), “maar we merken dat veel ouders en scholieren momenteel, omwille van het coronavirus, minder geneigd zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. We willen vermijden dat iedereen de kinderen met de auto naar school brengt, want meer autoverkeer betekent meer files, meer sluipverkeer en minder veiligheid. Daarom lanceren we een actie om de fiets te promoten.”

Mobiliteitsschepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte): “We beschikken over veel en goede fietsinfrastructuur in onze gemeente. Die willen we verder uitbouwen en het gebruik ervan stimuleren. De nieuwe campagne brengt de veilige fietsroutes naar de verschillende scholen in kaart. De gemeente baseerde zich hiervoor in eerste instantie op de schoolroutekaart van Zulte die reeds in 2017 werd opgemaakt. Dit plan bracht eerder al de veilige fietssuggestiewegen naar de lagere scholen in kaart. De nieuwe, uitgebreidere kaart, toont ook de routes naar de middelbare scholen in Waregem en Deinze. Dit gebeurde in overleg met de stadsbesturen van de buursteden.”

“De kaart is te bekijken en af te drukken via www.zulte.be”, vervolgt de schepen. “Fietsende scholieren maken in de komende weken ook kans op een gratis drinkfles van de gemeente Zulte. Op onaangekondigde tijdstippen zullen deze worden uitgedeeld langs de fietsroutes. We blijven ook verder inzetten op het uitbouwen van veilige fietsinfrastructuur. Zo wordt in de komende jaren samen met de provincie Oost-Vlaanderen de fietssnelweg F7 vervolledigd en komt er een fietsondertunneling aan de Drogenboomstraat.”