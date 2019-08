Fietsfans Zulte wandelen, lopen en fietsen voor Kom Op Tegen Kanker Anthony Statius

23 augustus 2019

09u08 0 Zulte De Fietsfans Zulte organiseren op zondag 1 september het wandel-, loop- en fietsevenement Pet op tegen Kanker. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Het wandel-, loop- en fietsevenement van Fietsfans Zulte bracht vorig jaar 4.850 euro in het laatje. Op zondag 1 september willen deze Zultenaren graag nog een groter bedrag schenken aan Kom Op Tegen Kanker.

“Er zijn een wandel- of looproutes van ongeveer vijf en tien kilometer en nieuw dit jaar is dat er op deze routes ook een tussenstop is voorzien”, zegt Katrien De Meyer. “Er is ook een familiefietstocht van 25 kilometer mét een tussenstop. Wie wil, kan ook meedoen aan onze ludieke fotowedstrijd.”

Vertrekken kan tussen 8 en 16 uur aan de Vrije Basisschool Zulte langs de Staatsbaan. Steun- en deelnemingskaarten kunnen de dag zelf gekocht worden aan 5 euro per persoon. Voor een gezinskaart betaal je 15 euro. Deze kaarten kunnen ingeruild worden voor een tussendoortje op de tussenstop. Sympathisanten zijn altijd welkom voor het taartbuffet en een drankje in de bar.

Meer info via de Facebookpagina ‘De Fietsfans Zulte’.