Fietsende scholieren beloond met drinkfles Anthony Statius

03 september 2020

08u36 0 Zulte Zultse scholieren die met de fiets naar school gaan, krijgen van de gemeente een drinkfles cadeau. Hiermee wil men de jeugd aansporen om op een veilige manier naar de secundaire scholen in Deinze en Waregem te fietsen.

De gemeente Zulte stelde een fietsroutekaart op om de scholieren op een veilige manier naar de middelbare scholen in Waregem en Deinze laten fietsen. Om de actie kracht bij te zetten, deelt het gemeentebestuur deze week drinkflessen uit aan fietsende scholieren.

Donderdagochtend vatten schepenen Sophie Delaere en Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) post in de Petegemstraat in Machelen. Daar passeerden tientallen fietsers op weg naar school in Deinze. “Wij gaan naar het eerste middelbaar in het VTI in Deinze”, zegt Thybo Van Hoof (12), die op weg is met zijn kameraad Xeni Dejaeger (12). “We doen er ongeveer 20 minuten over en we hebben een veilige route om te fietsen. Leuk dat we nog een cadeautje krijgen op weg naar school.”