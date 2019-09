Fietsend gemeentepersoneel beloond Anthony Statius

19 september 2019

16u07 0

In het kader van Car Free Day spoorde de gemeente Zulte haar medewerkers aan om met de fiets naar het werk te komen. Wie de auto thuis liet, werd ‘s morgens getrakteerd op fruitsap, koffie en een koekje. “Met deze kleine attentie willen we met de Week van de Duurzame Gemeente in het achterhoofd onze eigen duurzame helden extra in de verf zetten”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).