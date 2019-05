Fietsen langs Zultse handelaars Anthony Statius

28 mei 2019

10u56 0 Zulte De gemeente Zulte organiseert op zondag 2 juni een fietstocht langs de Zultse handelaars. Je kan er kennismaken met meer dan dertig handelaars in Zulte, Olsene en Machelen.

Starten kan vanaf 10 uur in de Gaston Martenszaal in Zulte, het Ontmoetingscentrum in Olsene of de Guldepoort in Machelen. Daar ontvang je de nodige documenten en uitleg om de tocht te beginnen. Vanaf 17 uur start de slotactiviteit in het OC in Olsene. Daar maak je nog kans op één van de vele mooie prijzen die om 18 uur verloot worden onder de aanwezigen. Er kan gezellig nagepraat worden bij een drankje en een hapje.

De ontdekkingstocht is een initiatief van de Adviesraad Lokale Economie, in samenwerking met de Zultse afdeling van UNIZO en de gemeente Zulte. Het is een gratis evenement. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst lokale economie: 09/243.14.24 of kmo@zulte.be of https://www.facebook.com/groups/Ontdekkingstocht2019.