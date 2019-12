Feest & Cultuur Olsene organiseert Kersthappening aan OC Anthony Statius

10 december 2019

15u24 0 Zulte Feest & Cultuur Olsene organiseert o p zaterdag 14 december de veertiende editie van de Kersthappening in de tuin van het Ontmoetingscentrum. Iedereen is welkom vanaf 16 uur.

De Kersthappening in Olsene is een jaarlijks ontmoetingsmoment in een gezellig kader. De kraampjes worden uitgebaat door plaatselijke verenigingen en inwoners en de praktische organisatie ligt in handen van het Feest & Cultuur-comité.

“Je kan er terecht voor allerlei feestelijke lekkernijen, originele handgemaakte cadeaus en kerstdecoraties”, zegt Anouk Vervaeck van de organisatie. “Het doel is een gezellige samenkomst te creëren net voor de kerstperiode. Het aanwerven van nieuwe leden bij de deelnemende verenigingen en het spijzen van hun kas, is hierbij mooi meegenomen. Regenval kan roet in het eten gooien, maar we zijn hierop voorbereid door het plaatsen van een grote tent.”

Toneelstuk

De deelnemende kerstkraampjes zijn Open Jeugdwerk, KSA Kastaar Olsene, Chiro Kadol Olsene, jeugdhuis ‘t Sloef, Istuti, Tafeltennisclub Olsene, Speelpleinwerking Olsene, KLJ Machelen, Adventure Team, Minivoetbalclub Locatrans, Muziekvereniging voor Jong en Oud, Sweetness for Life (Ann Van Den Heede), vzw vriendenkring brandwondenpatiënten UZ Gent, Oxfam Wereldwinkel Zulte, Martine Ketels en Hoeve Zaubeke. Feest & Cultuur Olsene werkt bovendien ook samen met toneelvereniging de Zultse Vriendenkring. Zij brengen in de grote zaal van het Ontmoetingscentrum het toneelstuk Tovenaarskerst om 17.30, 18.45 en 20 uur en de opbrengst gaat naar de Gentse vzw Toverstokje, die kinderen met kanker steunt.