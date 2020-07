Feest & Cultuur Machelen redt de zomer met Studio Corona en zomerzoektocht Anthony Statius

01 juli 2020

12u05 0

Zulte Het comité van Feest & Cultuur Machelen laat de zomer niet stilletjes voorbijgaan. Ter compensatie van de afgelaste Machelen Gulde-kermis, pakt men uit met twee nieuwe initiatieven: Studio Corona en de wandelzoektocht Moaln Vakantieland. "Ons doel is mensen bij elkaar brengen", klinkt het.

Feest & Cultuur Machelen heeft twee initiatieven klaar voor de zomervakantie. Zo bracht het feestcomité het lokale leven in het dorpje Machelen (Zulte) tijdens de lockdown in beeld met Studio Corona. Initiatiefnemer is de creatieve duizendpoot Peter Lambert.

“Met Studio Corona brengen we tijdens de periode van Machelen Gulde ons dorp in beeld”, zegt Peter. “We tonen hoe onze inwoners de voorbije maanden van lockdown hebben beleefd. We laten onder andere mensen uit de zorg, de scholen, de horeca en het bestuur aan het woord en we geven een ludiek draai aan weken van kommer en kwel. Het doel is mensen informeren, appreciëren en verbinden.” Marc Devlieger vult aan: “In totaal hebben we veertig filmpjes opgenomen en deze worden verspreid over acht uitzendingen getoond op Youtube. Er zijn afleveringen op vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 juli, op woensdag 8 juli en op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli. Peter heeft de filmpjes geregisseerd, Jan Desmet heeft de opnames gemaakt en Bart Van Kerchove heeft de muziek geschreven. Er zitten een aantal leuke verrassingen in dus blijf de reeks zeker volgen.”

“We verbinden ons initiatief ook aan een goed doel”, zegt Peter Lambert. “We doen een oproep aan de kijkers om de waarde van een Zultebon - dat is 10 of 25 euro - te storten op onze solidariteitsrekening BE17 363 20196618 21. Het geld gaat naar vzw De Brugge, het voedselverdeelpunt van Zulte, Olsene en Machelen. Hiermee ondersteunt u mensen die het financieel moeilijk hebben én u stimuleert het lokaal winkelen.”

De tweede activiteit die op het programma staat is de Moaln Vakantiezoektocht. “Verre reizen zitten er deze zomer niet in, dus zorgen voor een leuke activiteit in eigen gemeente”, zegt Rik Desmet. “Met onze zoektocht mikken we op gezinnen. Zo zijn er weetvragen voor volwassenen en opdrachten voor kinderen. Het leuke aan de weetvragen is dat je de meeste antwoorden niet op het internet zal vinden. Deelnemers zullen hiervoor te rade moeten gaan bij lokale inwoners van ons dorp. Hiermee stimuleren we de nieuwe en oude Machelenaars om elkaar beter te leren kennen. Moaln Vakantieland start op woensdag 1 juli en loopt tot 31 augustus. De deelnameformulieren zijn af te halen bij enkele lokale handelaars. Er zijn mooie prijzen te winnen en de prijsuitreiking vindt plaats op 6 september.”

Meer info via www.feestencultuurmachelen.be.