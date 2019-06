Familie treurt om verongelukte Steven (54): “Een stom ongeval, en in twee seconden is hij weg uit ons leven” Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

10 juni 2019

15u19 20 Zulte “Een stom ongeval, waardoor hij in twee seconden uit ons leven verdwenen is”, zegt Pedro, de broer van de 54-jarige Steven D’Haenens die vorige week donderdag om het leven kwam. De zaakvoerder uit Olsene was vlak bij zijn werk net uit zijn auto gestapt, toen hij aangereden werd door een tankwagen. “Hij zat in de fleur van zijn leven.”

Het tragisch ongeval gebeurde vorige week donderdag rond 13.30 uur in de Oudenaardestraat in Olsene. Een verkeersdeskundige werd door het parket aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat hij net zijn wagen had geparkeerd en de straat wilde oversteken. Toen Steven de weg op stapte, had hij de vrachtwagen niet opgemerkt die van zijn linkerkant kwam. De man werd vol geraakt door de rechterkant van de vrachtwagen, alle hulp kon niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

“Echt een stom ongeval”, zegt zijn broer Pedro die al 29 jaar samen met zijn broer werkt bij D&S renovatiewerken. Steven die zelf twee kinderen en een kleinkind heeft, is ook de peter van de zoon van Pedro. “In twee seconden is hij verdwenen uit ons leven. Hij zat in de fleur van zijn leven, zijn pensioen kwam dichterbij.” Dat hij juist om het leven kwam bij zijn werk, maakt het nog pijnlijker. “Het zal nooit meer hetzelfde zijn. We blijven hoe dan ook verder doen, dit bedrijf is zijn levenswerk, ‘zijn kindje’. Gelukkig was zijn zoon, die ook in het bedrijf werkt, met mij op de baan toen het gebeurde.”

Herdenkingsplaats

“Het is gewoon zo zinloos, hij heeft enorm gevochten in zijn leven. Steven had hartproblemen waarvoor hij meermaals in het ziekenhuis opgenomen werd. En nu zo sterven, dat doet enorm veel pijn. We hebben geen afscheid kunnen nemen.” Dat Steven een geliefd en gekend persoon was in de buurt, dat staat vast. Op de plek van het ongeval is al een herdenkingsplaats ingericht, met witte rozen, een wit hart en een foto van hem. “Steven was een echte werker, een echte zelfstandige. Maar hij had ook een heel groot hart en hielp iedereen in nood. Dag of nacht, hij stond klaar voor iedereen. Toen we in 2011 geconfronteerd werden met een zwaar ongeval, was hij er continu voor ons. Hij was niet enkel een collega of broer voor mij, hij was mijn vader, een maat voor het leven. Er zal nooit een tweede zijn zoals hem.”

Zaterdag om 11 uur wordt van Steven afscheid genomen in de Sint-Pieterskerk, in de Centrumstraat in Olsene. “Iedereen is welkom”, zegt Pedro. “Omdat hij zo een gekend en geliefd man is, hebben we geen brieven rondgestuurd.”