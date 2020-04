Extra vrijwilligers gezocht om laatste handgemaakte mondmaskers voor Zultenaren te stikken Anthony Statius

18 april 2020

10u59 0 Zulte Het Zultse gemeentebestuur zoekt nog extra vrijwilligers die 100 pakketten over. Het Zultse gemeentebestuur zoekt nog extra vrijwilligers die mondmaskers willen maken. Er werden al 200 pakketten met materiaal voor 50 handgemaakte maskers verdeeld en er zijn nog

Het gemeentebestuur van Zulte startte afgelopen week met de productie van handgemaakte mondmaskers voor particulier gebruik. Zo wil de gemeente een handgemaakt mondmasker kunnen aanbieden aan al haar inwoners. 200 pakketten met materiaal voor 50 mondmaskers werden al verdeeld onder vrijwilligers die helpen naaien. Met nog 100 pakketten te gaan, zijn de handgemaakte mondmaskers voor de Zultenaren bijna af. Het gemeentebestuur doet dan ook een oproep naar iedereen die mee wil helpen naaien aan de laatste mondmaskers. Vrijwilligers krijgen van de gemeente een pakket met al het noodzakelijke materiaal voor het maken van 50 mondmaskers, waarmee ze thuis aan de slag kunnen.

Zich opgeven als vrijwilliger kan via de website www.zulte.be, per mail naar zultehelpt@zulte.be of telefonisch op 09/321.84.24 of 09/243.14.18.