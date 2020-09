Extra sportlessenreeksen in de sporthal Anthony Statius

25 september 2020

13u32 2 Zulte De gemeente Zulte plant extra sportlessenreeksen in zodat meer mensen kunnen deelnemen.

Op maandag 14 september zijn de inschrijvingen voor de sportlessenreeksen van de gemeente Zulte gestart. Door het coronavirus was ook hier het aantal deelnemers beperkt. “Gezien de populariteit van de lessenreeksen hebben we besloten extra reeksen aan te bieden,” zegt schepen van Sport Olivier Peirs (GVZ). “Zo kan iedereen toch genieten van ons sportaanbod. De gemeente biedt extra lessen pilates, calorie crush en bootcamp indoor aan, maar ook voor andere sportreeksen is er nog plaats. Alle lessen vinden plaats in de gemeentelijke sporthal in de Waalstraat.”

Inschrijven kan online via deze link.