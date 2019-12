Extra cursussen reanimeren en defibrilleren in OC Anthony Statius

07 december 2019

16u42 0 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte organiseert samen met het Rode Kruis van Zulte gratis cursussen reanimeren en defibrilleren.

Om mensen met een hartstilstand te kunnen redden, moeten omstanders snel en juist kunnen reageren. Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Daarom organiseert het gemeentebestuur van Zulte samen met het Rode Kruis jaarlijks cursussen reanimeren en defibrilleren.

Er werden al cursussen gegeven in november en op woensdag 15 januari of woensdag 29 januari staan er twee extra cursussen gepland. Ook deze vinden plaats in het ontmoetingscentrum van Olsene, vanaf 19 uur. De sessies duren drie uur. De cursus ‘Reanimeren en Defibrilleren’ is gratis, inschrijven kan nog tot 10 januari via cultuur@zulte.be of op 09/243.14.04.