Evy Toye wint Prijs van de gemeente Zulte met Coupé Anthony Statius

05 november 2019

11u46 0 Zulte Kunstenares Evy Toye uit Deerlijk heeft de Prijs van de gemeente Zulte gewonnen tijdens de Georges Dheedene-wedstrijd. Haar kunstwerk Coupé krijgt een plaats in het gemeentehuis.

Op vrijdag 20 september vond de vierde editie van de Prijs Georges Dheedene plaats in het Fiertelhof in Zulte. Het thema voor deze editie was ‘intimistisch interieur’, waarbij de kunstenaars zich moesten toeleggen op een interieurschilderij met veel aandacht voor de sfeer in verband met de bewoning. Er schreven zich 59 kunstenaars in met 98 werken.

De hoofdprijs, de prijs van de Stichting Georges Dheedene, werd door de professionele jury toegekend aan Roseline Christiaens uit Sint-Denijs voor het werk Voorlezen. De tweede prijs, de prijs van de gemeente Zulte ter waarde van 750 euro, ging naar Evy Toye uit Deerlijk voor haar kunstwerk Coupé. Het kunstwerk van Evy werd door het gemeentebestuur in ontvangst genomen en zal in het gemeentehuis opgehangen worden. Heidi Bohez, een jong talent uit Zulte, ging met haar werk Zen met de publieksprijs lopen.