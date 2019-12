Ellen Snoeck blijft zich inzetten voor onderzoek naar hersentumoren met Congress for Better Days Anthony Statius

17 december 2019

07u55 0 Zulte Ellen Snoeck (33) uit Zulte blijft zich inzetten voor onderzoek naar hersentumoren. De jonge vrouw, die zelf vecht tegen een hersentumor, organiseert met haar vzw Live for Better Days op zaterdag 21 december Congress for Better Days. “We zamelden al heel wat geld in met onze acties en professoren Bart Neyns en Johnny Duerinck van het UZ Brussel komen vertellen wat ze er precies mee doen”, zegt Ellen.

Ellen Snoeck kreeg in 2014 de diagnose van een hersentumor en dat inspireerde haar om de vzw Live for Better Days op te richten. “Ik merkte dat er nog te weinig bewustzijn is rond hersentumoren en dat er nog te weinig fondsen zijn voor onderzoek naar een behandeling”, zegt Ellen. “Met de vzw breng wil ik hersentumoren onder de aandacht brengen en wil ik geld inzamelen in de strijd tegen deze ingrijpende ziekte.”

De voorbije jaren werden al verschillende acties georganiseerd om de vzw te steunen. Onder andere een petanquetoernooi, een openluchttheater en een comedy-avond leverden de vzw al heel wat financiële middelen op en het hoogtepunt was het galabal dat de vzw in 2017 organiseerde. Ellen kon toen uitpakken met een cheque van meer dan 26.000 euro voor onderzoek naar hersentumoren. Op zaterdag 21 december staat de volgende activiteit op het programma, namelijk Congress for Better Days. Tijdens dit evenement, dat plaatsvindt in de Gaston Martenszaal in Zulte, komen twee behandelende artsen van Ellen, zijnde professor Bart Neyns (oncoloog UZ Brussel) en professor Johnny Duerinck (neurochirurg UZ Brussel), een woordje uitleg geven over hun onderzoek. Professor Duerinck won met zijn onderzoek onlangs een award van de Society for Neuro-Oncology.

“Transparantie is erg belangrijk voor onze vzw”, legt Ellen uit. “We willen onze achterban duidelijk informeren over het gebruik van het ingezamelde geld. Daarom zijn we erg opgetogen dat deze artsen langskomen om op een toegankelijke manier uit te leggen waarvoor ze het geld zullen gebruiken. Natuurlijk willen we er ook gewoon een gezellige avond van maken dus hebben we nog muzikale omlijsting voorzien door Theo Dewitte, een lokale singer-songwriter uit Deinze, en sluiten we af met een traktatie door de vzw. Het wordt dus een avond met informatie, ontspanning, entertainment en samenzijn. En misschien klinken we wel op verrassend nieuws,” besluit Ellen.

Het Congress for Better Days vindt plaats op zaterdag 21 december om 19.30 uur in de Gaston Martenszaal in Zulte. Een ticket kost 5 euro en inschrijven kan via liveforbetterdaysvzw@gmail.com.