Elf kleine speelstraten in Zulte Anthony Statius

02 juli 2019

08u52 0 Zulte Tijdens de zomervakantie worden elf straten ingericht als kleine speelstraten. Tussen 14 en 20 uur worden deze straten verkeersluw gemaakt.

Nog tot en met zaterdag 31 augustus kunnen kinderen in de namiddag vrijuit spelen in de Beukenlaan, Binnenaert, een klein stukje van de Groeneweg, Kievitstraat, Kleine Moerweg, Koekoekstraat, Paradijsstraat, Polderstraat, Stenemolenstraat en een klein stukje van de Waalbeekstraat. Vanaf vrijdag 5 juli tot en met zondag 18 augustus wordt er ook een kleine speelstraat georganiseerd in Machelendorp.

Bestuurders van voertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, prioritaire voertuigen, voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van de openbare weg en fietsers hebben nog steeds toegang tot de straat. Deze moeten echter stapvoets rijden in de speelstraat. Zij moeten de doorgang vrij laten voor de spelende kinderen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Ook fietsers moeten afstappen indien nodig.

Het volledige reglement omtrent het organiseren van een kleine speelstraat en het goedgekeurde verkeersreglement voor de inrichting van deze kleine speelstraten kan geraadpleegd worden via www.zulte.be/kleine-speelstraten.