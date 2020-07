Eerste ‘fietsherstelzuil’ staat aan de sporthal Anthony Statius

13u41 0 Zulte Voor kleine herstellingen aan je fiets kan je vanaf nu terecht aan de Zultse sporthal. Daar werd op vraag van gemeenteraadslid Lieven Lippens (CD&V) een ‘fietsherstelzuil’ geplaatst.

De gemeente Zulte heeft sinds deze week een fietsherstelzuil. Deze staat naast de fietsenstalling aan de ingang van de sporthal in de Waalstraat.

“De zuil bevat alle gereedschap dat nodig is om een kleine fietsherstelling uit te voeren, zoals een slepende rem aanspannen of een zadel bijregelen”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Daarnaast is er ook een ingebouwde fietspomp aanwezig. Om de fiets vlot te kunnen herstellen, kan deze opgehangen worden. Iedereen kan deze zuil en het bijhorende gereedschap gebruiken. Een probleem dat opduikt tijdens een fietstochtje kan zo snel verholpen worden. In de toekomst plannen we nog meer fietsherstelzuilen op drukbezochte en centraal gelegen locaties in de gemeente.”