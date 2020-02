Eenrichtingsverkeer in Kreupelstraat Anthony Statius

21 februari 2020

12u56 0 Zulte In de Kreupelstraat in Zulte geldt vanaf maandag 2 maart eenrichtingsverkeer in de richting van de Heirweg naar de Kerkstraat. Het gaat om een voorlopige maatregel en v oor fietsers geldt een uitzondering en blijft de Kreupelstraat in beide richtingen toegankelijk.

Vandaag geldt in de Kreupelstraat tussen de Kerkstraat en de centrale parking tweerichtingsverkeer. Na de krokusvakantie zal deze situatie wijzigen.

Schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte): “Door de zone voor fietsers en zwakke weggebruikers is de straat te smal om tweerichtingsverkeer verder toe te laten. De gewijzigde verkeerssituatie zal meer ruimte en veiligheid bieden aan de zwakke weggebruiker. De Kreupelstraat blijft ook na de invoering van het éénrichtingsverkeer een fietsstraat. Motorvoertuigen hebben toegang tot de straat, maar mogen geen fietsers inhalen. De snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers.”

Het gaat om een voorlopige maatregel, die tot eind dit jaar van toepassing is. Mits een positieve evaluatie en mits goedkeuring van de gemeenteraad, kan de gewijzigde verkeerssituatie bestendigd worden.