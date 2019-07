Dwars door Zulte verbreekt record met 675 deelnemers Anthony Statius

08 juli 2019

16u47 0 Zulte Joggingclub Zulte heeft haar ambitie kunnen waarmaken. Afgelopen zondag kwamen er 675 deelnemers naar de start van het loopevenement Dwars door Zulte, dat zijn er bijna 100 meer dan vorig jaar.

“Onze vierde editie was meer dan geslaagd”, zegt een tevreden voorzitter Jo Lambrecht. “Het weer was perfect om te lopen - zo’n 17 à 19 graden Celsius - en tegen de middag kwam het zonnetje erdoor zodat mensen nog even konden genieten in het start- en aankomstdorp in VBS Olsene.”

De recreatieve loopwedstrijd Dwars door Zulte is ondertussen een vaste waarde geworden in de gemeente. Organisator Joggingclub Zulte streeft ernaar om ieder jaar een beetje te groeien. Wie het gemist heeft kan al beginnen oefenen voor volgend jaar.

