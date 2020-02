Dubbel viergeslacht in familie schepen Linda Detailleur Anthony Statius

24 februari 2020

15u38 4 Zulte In de familie van de Zultse schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur (N-VA) is er een dubbel viergeslacht. Linda is drie maanden geleden grootmoeder geworden van Odile Van Parijs.

Zeven jaar geleden zorgde Alix Devos samen met haar mama Femke Desmet (35), grootmoeder en Zultse schepen Linda Detailleur (61) en overgrootmoeder Jeanne Lippens (91) al voor een viergeslacht. Met Odile Van Parijs, de dochter van Ynske Desmet (30) — zij is de andere dochter van Linda — is er nu een tweede viergeslacht in de familie.