Dodelijk ongeval in Olsene: Zaakvoerder van renovatiebedrijf aangereden door vrachtwagen Jeroen Desmecht Sam Ooghe Wouter Spillebeen

06 juni 2019

15u45 80 Zulte Bij een verkeersongeval in de Oudenaardestraat in Olsene is donderdagnamiddag de 54-jarige Steven Dhaenens om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een tankwagen. De 54-jarige zaakvoerder was net uit zijn wagen gestapt vlakbij zijn woning.

Het ongeluk gebeurde rond half twee. Een verkeersdeskundige werd door het parket aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de man net zijn wagen had geparkeerd en de straat wilde oversteken. Toen hij de weg op stapte, had hij de vrachtwagen niet opgemerkt die van zijn linkerkant kwam. De man werd vol geraakt door de rechterkant van de vrachtwagen en kwam zo om het leven.

Het slachtoffer is Steven Dhaenens, de 54-jarige zaakvoerder van renovatiebedrijf D&S. Als ondernemer is hij alom gekend in de streek. Hij woont vlakbij de plaats van het ongeval en was vermoedelijk op weg naar huis toen het noodlot toesloeg.

De N459 ter hoogte van Zulte werd voor de nodige vaststellingen en het onderzoek door de verkeersdeskundige deels afgesloten. Verkeer op de E17 dat richting Olsene wilde, moest omrijden via de uitrit 5 (Waregem) of uitrit 7 (Nazareth). Via de uitrit 6 (Kruishoutem) kon men niet richting Olsene, wel richting Kruishoutem. Rond 18.30 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven.