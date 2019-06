Dodelijk ongeval in Olsene: voetganger aangereden door vrachtwagen Jeroen Desmecht Sam Ooghe

06 juni 2019

15u45 20 Zulte Bij een verkeersongeval in de Oudenaardestraat in Olsene is deze namiddag een man om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een tankwagen.

Het ongeluk gebeurde rond half twee, wellicht toen de man wilde oversteken. Het gaat om een vijftiger, van het geboortejaar 1964.

De N459 ter hoogte van Zulte is momenteel deels afgesloten. Verkeer op de E17 dat richting Olsene wil rijden moet omrijden via de uitrit 5 (Waregem) of uitrit 7 (Nazareth). Via de uitrit 6 (Kruishoutem) kan men niet richting Olsene, wel richting Kruishoutem.

Later meer.