Dit weekend geen Firtelstoet in Zulte... maar hier enkele beelden die doen verlangen naar volgend jaar Anthony Statius

03 oktober 2020

11u17 2 Zulte De Zultenaren moeten het dit weekend zonder de Firtelstoet stellen. De reuzen blijven binnen en de Firtelbok blijft op stal staan. De bonte parade die steevast in het eerste weekend van oktober door de straten van Zulte trekt, lokt altijd een massa volk maar dit is in tijden van corona helaas niet mogelijk.

Het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité laat het 163ste Firtelweekend echter niet zomaar voorbijgaan en komt vandaag met een alternatief op de proppen. In de namiddag palmen ze het Fiertelhof in voor een familiebijeenkomst met Gekke Jorre’s grote animatieshow, de beste kindergoochelaar van het land. Aansluitend is er een coronaproof Firtelkermis. De attracties zijn toegankelijk op zaterdag van 16 tot 22.30 uur, op zondag van 15 tot 22.30 uur, op maandag van 16 tot 21.30 uur en op dinsdag van 16 tot 21.30 uur. Tot slot is er een logowedstrijd. Wie het leukste logo weet te ontwerpen voor de Firtelstoet wont 250 euro aan Zultebonnen. “Een nieuw logo moet bijdragen tot de herkenbaarheid van het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité”, zegt voorzitter Jefferie Maes. “Vaak maken wij nu gebruik van onze Firtelbok, maar onze activiteiten beslaan meer dan enkel en alleen de organisatie van de stoet. Meer informatie vind je op www.firtel.be en deelnemen kan tot 15 november 2020.”

Om de pijn te verzachten doken we met voorzitter Jefferie Maes even in het archief van de voorbije jaren en zetten enkele leuke sfeerbeelden van de Firtelstoet nog eens op een rijtje. Geniet, en droom nu al mee van de editie 2021.