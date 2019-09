Dit café ademt de sfeer van de jaren stillekes: Hendrik opent Buitenlust in art-decowoning van grootouders Anthony Statius

08 september 2019

12u15 0 Zulte Wie wil weten hoe een café er in de jaren 30 uitzag, moet vrijdagavond eens binnenstappen in café Lusthof Buitenlust langs de Rijksweg in Machelen. Hendrik Goris maakte er zijn levenswerk van om de vroegere herberg van zijn grootouders in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het resultaat is een mooie trip down memory lane.

Van bakelieten stopcontacten en lichtschakelaars tot houten kaarttafeltjes en de oude flipperkast. In café Buitenlust zit het respect voor het verleden in de tegels en het hout. Het art-decohuis werd in 1935 gebouwd door Emiel De Meester en Maria D’Hulst en de voorbije jaren werd het door kleinzoon Hendrik Goris in ere hersteld. Hendrik Goris is bekend van de bierfirma Buitenlust, bekend van onder andere Emiel EXPORT en Buitenlust tripel.

“Mijn grootouders hebben hier van 1935 tot 1950 café gehouden, maar mijn moeder had niet veel zin om dit verder te zetten. Toen zij in 2013 overleed heb ik besloten om er opnieuw een café in onder te brengen. Ik heb vroeger met enkele vrienden nog een jeugdcafé opengehouden in Machelen, dus ik her er wat ervaring mee. Maar eerst wilde ik het huis zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dit huis werd gebouwd als ‘woning met herberg’ en zo staat het nog steeds gecatalogeerd. Ik werk nog fulltime dus ik heb alle werken na mijn uren uitgevoerd. Ik ben vaak opnieuw moeten beginnen, maar het resultaat mag er zijn. Mijn grootouders hadden de inboedel verkocht en dus ik ben op zoek gegaan naar authentieke meubelen uit die tijd. Zo heb ik kaarttafeltjes gevonden, een twintigtal oude caféstoelen, een toog en een flipperkast. Zelfs de spiegels met dubbel geslepen glas werden gemaakt naar een oud model. Het is nog niet volledig af, want ik wil bijvoorbeeld de ramen volledig in art-decostijl laten maken.”

Lusthof Buitenlust ontleent zijn naam aan de bierfirma, die Hendrik in 2004 met enkele vrienden oprichtte. “Wij brouwen niet zelf, maar we geven opdrachten aan brouwerijen om met specifieke grondstoffen te werken", legt Hendrik uit. “De naam Buitenlust verwijst naar het verleden, toen deze woning nog ‘op den buiten’ stond. In Lusthof Buitenlucht staan enkele van onze speciale bieren op de kaart, maar je kan er ook een koffie of limonade krijgen. Binnenkort heb ik ook een heerlijke cognac in huis, namelijk Fine Champagne.”

Buitenlust is iedere vrijdag open van 16 tot 22 uur. Sporadisch opent Hendrik zijn zaak ook op andere avonden.