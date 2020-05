Dieven ontvreemden schoonheidsproducten en geld uit wagens Cedric Matthys

15 mei 2020

11u40 5 Zulte Donderdagmiddag hebben dieven schoonheidsproducten en geld ontvreemd uit twee voertuigen die niet op slot stonden. Dat meldt de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

De feiten vonden plaats in de Groeneweg in Zulte tussen 12 uur en 13 uur. De wagens stonden gestald op de binnenkoer van de woning van de slachtoffers. Getuigen kunnen zich melden via het nummer van de lokale politie: 09 244 24 00.