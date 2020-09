Deze Zultenaren winnen zesde cultuurprijzen Anthony Statius

14 september 2020

14u21 0 Zulte De Zultse cultuurraad heeft voor de zesde keer de cultuurprijzen uitgedeeld. De winnaars werden op vrijdag 11 september bekendgemaakt in zaal Fiertelhof.

Door het coronavirus werd de uitreiking van de cultuurprijzen verplaatst van juni naar september. Afgelopen vrijdagavond werden de laureaten voor 2020 benoemd.

Voor de ‘prijs voor cultuur’ werden fotografe Anne De Meulemeester en acteur Peter Lambert genomineerd met hun poëziecafé en Kathleen Everaert met haar creatief atelier Mélange Bizart. Het waren Anne en Peter die met de prijs huiswaarts trokken. De vier genomineerden binnen de categorie ‘cultuurjubilaris’ mogen allen terugkijken op een lange en succesvolle carrière binnen de toneelwereld. Arlette Dujardin haalde het van Jo Berlaen, Christine Bocaege en Emmanuel Dhondt. Een ‘cultuurlaureaat’ zet het cultureel imago van de gemeente Zulte op de regionale, nationale of zelfs internationale kaart. De genomineerden hiervoor waren Koen Baert en Johan Nachtergaele met de organisatie van 100 jaar Vredesfeesten en Kris Belaen die als muziekproducer muzikanten uit heel Europa over de Zultse vloer kreeg. De titel van cultuurlaureaat 2020 ging naar Koen en Johan. In september 2019 zetten zij een tentoonstelling op rond 100 jaar Vredesfeesten in Machelen.

De laureaten ontvingen een kunstwerk van voormalig Zultenaar Marc De Wachter en ook de genomineerden konden rekenen op een mooie attentie. Zij ontvingen een gesigneerd exemplaar van de dichtbundel ‘De aangelanden’ van Paul Demets.