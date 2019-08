Derde keer pop-up SThout in Machelen-dorp Anthony Statius

28 augustus 2019

14u54 0 Zulte SThout Art & Design shop is voor het derde jaar op post in het centrum van Machelen. In de pop-upwinkel van Steven De Meester kan je drie maanden lang tijdens events snuisteren naar originele decoratiestukken.

In de mix van Art & Design van SThout blijven drie pijlers centraal staan: maatwerk in het schrijnwerk, herwerken van oude rariteiten en industriële interieurelementen. “Door de positieve feedback van bezoekers tijdens de vorige edities, was de keuze om mijn creaties opnieuw te tonen snel gemaakt”, zegt Steven De Meester. “Ik durf te stellen dat mijn ontwerpen volwassener geworden zijn en ik koester daarom het leerproces dat ik de voorbije jaren heb doorgemaakt. Ik werk nog steeds met materialen die een tweede leven verdienen en zo blijf ik mijn selectie als duurzame held binnen de gemeente Zulte waarmaken.”

De pop-upwinkel van SThout vind je in de Dorpstraat 77 in Machelen, vlakbij het oorlogsmonument. Alles wat je ziet is te koop. Als eerste event is er een afterwork op vrijdag 30 augustus vanaf 17 uur. Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is SThout open vanaf 6 uur.

Meer info via de Zulte app, de Facebookpagina www.facebook.com/sthout.be of 0476/42.46.26. Inschrijven kan via info@sthout.be.