De Zultse Vriendenkring speelt Tovenaarskerst voor het goede doel Anthony Statius

03 december 2019

17u05 0 Zulte Theatergezelschap De Zultse Vriendenkring speelt op zaterdag 14 december drie gratis voorstellingen van Tovenaarskerst. De opbrengst gaat naar de Gentse vzw Toverstokje, die kinderen met kanker steunt.

Zoals ieder jaar speelt De Zultse Vriendenkring een kersttoneel in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Op zaterdag 14 december brengen zij Tovenaarsnest, waarin het hoofdpersonage Marieke op kerstavond eropuit trekt op zoek naar zeldzame paddenstoelen voor bij de kerstkalkoen. In plaats daarvan treft ze twee rare kornuiten aan op haar pad.

Er zijn voorstellingen om 17.30, 18.45 en 20 uur en de toegang is gratis. Alle bezoekers mogen een vrije bijdrage leveren en deze gaat integraal naar de Gentse vzw Toverstokje, die jonge kankerpatiënten en hun zorgende ouders even in het zonnetje zet.

Meer info via https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/toverstafje.