De Zultse Vriendenkring speelt de komedie ‘Een compromis’ Anthony Statius

07 oktober 2019

12u15 3 Zulte De Zultse Vriendenkring staat vanaf vrijdag 18 oktober op het podium van de Gaston Martenszaal met de komedie Een compromis.

Een compromis is een blijspel van Rik Verstraeten in een versie van regisseur Koen Minjauw en zijn regieassistent Louis Gilbert. Het stuk gaat over trouwen en getrouwd blijven. Hoofdpersonages Henk en Tiny moeten ervoor zorgen dat hun huwelijksboot niet strandt en daarvoor gaan ze op zoek naar een compromis. Hiervoor moet men soms zaken overboord gooien, waaronder ook ‘de compromis’.

Er zijn voorstellingen op vrijdag en zaterdag 18 en 19 en 25 en 26 oktober om 20 uur en op zondag 20 oktober om 15 uur. Tickets kosten 9 euro en deze kan je online bestellen via www.zultsevriendenkring.be.