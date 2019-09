De paardenkoppraline uit Zulte: "De vorm is niet exclusief, maar de vulling wel" HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Anthony Statius

10 september 2019

08u08 0 Zulte De paardenkoppraline vind je bij de meeste Belgische chocolatiers, maar niemand maakt ze zoals Tony Boeckaert uit Zulte. Dankzij zijn unieke vulling - en met een duwtje van de paardenkoers van Waregem Koerse - heeft de chocoladelekkernij een vast plekje veroverd in iedere pralinedoos, van Oostende tot het Limburgse Maasmechelen.

Volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is de oorsprong van de meeste Belgische pralines niet meer te achterhalen, zo ook met de paardenkop. "Er zijn veel chocolatiers die paardenkoppen maken, maar blijkbaar doe ik dit al het langst", lacht Tony. "De paardenkop was een praline uit mijn assortiment, maar een van mijn klanten uit Oostende vond het een goed idee om die te promoten tijdens Oostende Koerse. Dat heeft de verkoop een enorme boost gegeven en ook op de paardenraces in Kuurne en Waregem werd het een geliefd geschenkje onder paardenliefhebbers. Dat was begin jaren '80 en ondertussen is de praline verspreid in heel het land en in Noord-Frankrijk, goed voor veertig procent van mijn totale productie. Dat is veel als je weet dat ik veertig soorten pralines maak. De vorm van de praline is niet exclusief, maar wat ik erin steek wel", gaat Tony Tony. "De vulling is mijn eigen creatie. Het gaat om een variant van praliné of hazelnootpasta en daar voeg ik gebroken hazelnootjes en een stollingsmiddel aan toe. Mijn recept is sinds 1981 nooit veranderd. In het begin maakte ik de pralinévulling nog zelf, maar nu laat ik die op grote schaal produceren door een Belgische chocoladefabriek. Bij deze overschakeling van manuele naar machinale productie, was het een uitdaging om de authentieke smaak van mijn recept te behouden, maar dat is goed gelukt. Het belangrijkste voor de smaaksensatie van de paardenkop is de juiste verhouding tussen chocolade en vulling. De buitenkant moet dun zijn, zodat je er makkelijk in kunt bijten; dat noemen we de 'kraak' van de praline. Zo kun je in het algemeen een goede praline herkennen. Als je te hard moet bijten omdat de buitenkant te dik is, zit de verhouding niet juist."

Productieproces

Tony maakt dagelijks een verse lading paardenkoppen in zijn atelier in industriezone Zaubeek in Zulte, op de grens met Waregem. Een Belgische chocoladefabriek levert grote blokken chocolade en die worden in stukken geslagen en gesmolten. Deze chocolade wordt met de hand in mallen gegoten en dan wordt via een machine de vulling in de pralines gespoten. Vervolgens wordt de chocoladen onderkant erover gegoten en na het stollen zijn de pralines klaar om verpakt te worden. Ook dit gebeurt allemaal in het atelier van Tony. "In drukke tijden - vooral rond de eindejaarsperiode - produceren we vijf- tot zeshonderd kilogram paardenkoppen. Er zitten 65 pralines in een kilogram, dus we spreken over 39.000 paardenkoppen per week of meer dan twee miljoen per jaar, maar we tellen ze ondertussen niet meer", lacht Tony. "De praline bestaat in drie vormen: melkchocolade, fondant en wit, maar mijn favoriet blijft melkchocolade. Deze ogen mooier, want de manen van het paard hebben een donkere kleur. Of ik ze zelf nog eet? Er zal geen dag voorbijgaan zonder dat ik er eentje geproefd heb", besluit Tony.