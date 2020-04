Davy (34) deelt emotionele videoboodschap nadat hij boete kreeg na bezoek aan zijn vader: “Hoe moeilijk het ook is, blijf gewoon thuis” Anthony Statius

14 april 2020

Zulte In een emotionele videoboodschap smeekt Zultenaar Davy Lammens (34) iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Davy kreeg zondag zelf een boete van 250 euro, nadat hij zijn vader in Deinze had bezocht. "Ik woon alleen en heb het echt moeilijk, maar die boete was een wake-upcall, blijf gewoon thuis!"

“Gewoon omdat het nodig is om te herhalen. Het zijn moeilijke tijden en het vraagt enorm veel energie, maar jongens, houd het veilig en volg de regels.” Met een Facebookpost wou Davy Lammens uit de Statiestraat in Zulte even zijn hart luchten. Het nieuws dat ondanks de coronamaatregelen heel wat mensen afgelopen paasweekend massaal de straat op gingen en de regels aan hun laars lapten, komt bij de 34-jarige Zultenaar hard binnen.

“Volg de regels op, want als we dit niet doen, komt het niet goed”, klinkt het in het filmpje. “Ik heb het zelf zeer lastig, want ik heb gisteren een risico genomen en ik heb 250 euro moeten betalen; dit heeft mijn ogen geopend.” Davy heeft het over zondagnamiddag, toen hij zijn vader ging bezoeken in Petegem (Deinze). “Ik probeer de regels zo goed mogelijk te volgen, maar ik woon alleen en heb het erg moeilijk”, zegt Davy. “Bij mijn vader heb ik even op het terras gezeten; geen knuffel en met voldoende afstand tussen ons beiden. Er moet iemand de politie gebeld hebben, want plots stonden er enkele politieagenten aan de deur. Ze toonden begrip, maar ze zeiden dat ze streng moesten zijn. Ik heb onmiddellijk een boete gekregen en er werd een proces-verbaal opgemaakt. Indien ze mij nog eens zouden betrappen, zou ik voor de rechtbank moeten verschijnen. Dat was een serieuze wake-upcall.”

“Voor mensen met een gezin is het misschien moeilijk om thuis te blijven, maar voor mensen die alleen zijn is het nog zwaarder”, vervolgt Davy. “Velen hebben nog een partner en kinderen, mensen zoals ik hebben dat niet. Ik heb zelfs geen tuin en moet het doen met een terras van een vierkante meter. Ik probeer me creatief bezig te houden en ik sport veel, maar het is lastig. Ik besef dat er mensen zijn die het nog moeilijker hebben dan mij en daarom doe ik ook deze oproep. Hoe zwaar het ook is, blijf thuis, want het is het risico echt niet waard.”

