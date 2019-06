Dankzij stem van Zultenaren wordt deze droom werkelijkheid: Machelen maakt zich klaar voor kinderfestival Leierock4Kids Anthony Statius

12 juni 2019

15u48 0 Zulte Een rockfestival op kindermaat. Voor enkele ouders uit Machelen was het lange tijd een droom, maar volgende week zaterdag komt ze dan eindelijk uit in de vorm van Leierock4Kids. “Dankzij het burgerbudget kunnen bezoekers voor slechts 5 euro van alle activiteiten genieten, van de KetnetBand tot het kinderdorp” , zegt organisator Julie De Mulder.

Het kinderfestival Leierock4Kids of LR4K was oorspronkelijk een idee van de nieuwe kindergemeenteraad. Het Feest- en Cultuurcomité Machelen goot deze droom in een concreet voorstel en diende dit in als een van de tien projecten voor het burgerbudget. Het voorstel wist de Zultenaren wel te bekoren en het Feest- en Cultuurcomité van Machelen werd uitgeroepen als winnaar van het burgerbudget. De gemeente voorzag 10.000 euro om het kinderfestival Leierock4Kids te organiseren en op zaterdag 22 juni is het dan eindelijk zover.

“Leierock4Kids vindt plaats op de weide, recht tegenover de Chirolokalen in de Leihoekstraat in Machelen”, zegt Julie De Mulder, die samen met Steven De Backer, Sabine Deleersnyder en Gudrun De Scheerder de drijvende kracht vormt achter Leierock4Kids. “Samen met onze groep enthousiaste helpers maken we er een tof kinderfestival met een gevarieerde line-up van. Op het hoofdpodium is er om 14.30 uur een show van de ropeskippers The Handles uit Deinze, gevolgd door een dance battle van VID Dance. Om 16.30 uur draait de jonge dj Big Smile een uurtje muziek en daarna is het de beurt aan goochelaar Tony Price Magic. Tussen 18.30 en 19.45 uur is er een optreden van de KetnetBand en om 20 uur sluit dj Hanzie de festivaldag af.”

Grote fietsparking

“Verder is er allerlei randanimatie met onder andere springkastelen, airbrushtattoo en workshops en voor de allerkleinsten is er een apart kinderdorp met twee springkastelen, een schildermuur, reuzenblokken, reuzenclics, een ballonnenclown, kleuterdans en grime”, klinkt het. “Al deze optredens en activiteiten zitten inbegrepen in de ticketprijs en dit zou nooit mogelijk geweest zijn zonder het burgerbudget. Zoals het hoort op een echt festival zijn er ook foodtrucks en een LR4K-bar aanwezig. De toegangspoort ligt in de Brugstraat. We hebben ook een grote fietsparking en we moedigen zoveel mogelijk mensen aan om met de fiets te komen. Leierock4Kids is een evenement voor het hele gezin en als het weer een beetje meezit, wordt het gegarandeerd een succes. Indien er sprake is van winst, dan wordt dit geschonken aan een lokaal goed doel. Dit zal later bekendgemaakt worden.”

De deuren gaan open vanaf 14 uur. De toegangsprijs voor alle artiesten en randanimatie is 5 euro (vanaf 3 jaar) in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Meer info via de Facebookpagina Leierock.