Dan toch Guldekermis in Machelen, maar wel coronaproof Anthony Statius

03 juli 2020

12u48 0 Zulte De gemeente Zulte laat de Guldekermis in Machelen dan toch doorgaan. In het tweede en derde weekend van juli is iedereen welkom voor een coronabestendige foor.

Begin juni besliste de Nationale Veiligheidsraad nog om kermissen te verbieden tot 1 augustus. Op dinsdag 30 juni verscheen evenwel het ministerieel besluit dat kermissen toelaat vanaf 1 juli. In Zulte zet burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) alvast het licht op groen voor de Guldekermis in deelgemeente Machelen.

“We zijn blij voor de foorkramers dat ze hun activiteiten weer kunnen opstarten”, zegt de burgemeester. “Ze vormen een belangrijke economische sector die elk jaar voor amusement en vertier zorgt in elk van onze deelgemeenten. We willen de foorkramers dan ook ondersteunen en hen de mogelijkheid geven om hun kramen op te zetten. Alles op een veilige en kwaliteitsvolle manier organiseren, was niet mogelijk tegen het komende weekend van 4 en 5 juli. In overleg met de foorkramers werd dan beslist om de kermis een weekje op te schuiven.”

“De nodige maatregelen worden genomen om de kermis op een veilige manier te laten plaatsvinden”, vervolgt Simon Lagrange. “Belangrijk is dat de kermis in een beschermde zone zal plaatsvinden, waar slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd mag aanwezig zijn en waar je dus afstand kan houden. Het wordt een functionele kermis met foorkramen, maar zonder randanimatie. Bezoekers zullen van de attracties kunnen genieten, maar het is niet de bedoeling dat ze er blijven rondhangen. Meer informatie over de opstelling, planning en veiligheidsmaatregelen volgt volgende week.”