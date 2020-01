Cursus genealogie in bibliotheek van Zulte Anthony Statius

02 januari 2020

10u42 0 Zulte Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze, Zulte en Nazareth organiseert een cursus genealogie in de bibliotheek van Zulte. De bedoeling is dat je er uw voorouders leert opsporen.

“In onze cursus genealogie is het de bedoeling elke leek te begeleiden naar het opzoeken van zijn of haar voorouders, bij het opbouwen van een stamboom en bij het realiseren van de familiegeschiedenis”, zegt voorzitter Claude Gekiere. “Gespecialiseerde genealogen zullen gedurende vier lesavonden door middel van uitleg en documentatiemateriaal mensen wegwijs maken in hun familiestamboom.”

De vier bijeenkomsten vinden steeds plaats op zondagochtend van 9.30 tot 11 uur in de bibliotheek van Zulte en dit op 2 februari, 16 februari, 23 februari en 1 maart. De ingeschreven cursisten zullen ook het tijdschijft Leiestam van de plaatselijke afdeling ontvangen. Inschrijven kan via claude@gekiere.com. Meer info op http://www.familiekundedeinze.be.